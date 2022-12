Άγιο είχε ένας ελεγκτής εισιτηρίων στην Ινδία, ο οποίος έπαθε ηλεκτροπληξία από ένα καλώδιο που έπεσε ξαφνικά την ώρα που βρισκόταν σε έναν σταθμό τρένου.

Το τρομακτικό γεγονός καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και έχει προκαλέσει σοκ.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο άντρας στεκόταν στην πλατφόρμα στον σταθμό Kharagpur Junction και συνομιλούσε με κάποιον. Ξαφνικά, άγνωστο το πως, ένα καλώδιο έπεσε πάνω του και τον «χτύπησε» με ρεύμα.

Ο άντρας, στην αρχή έχει σπασμούς και στη συνέχεια πέφτει στις ράγες. Αφού στέκεται για λίγη ώρα ακίνητος, φαίνεται να γυρνά τα πόδια του προς τις ράγες.

Εκείνη την ώρα, άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο έτρεξαν να τον βοηθήσουν και τελικά τον μετέφεραν με ένα φορείο.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο εν λόγω άντρας ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του, αφού επιβίωσε με λίγα εγκαύματα.

Φυσικά, όπως είναι αναμενόμενο, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι αιτίες του ατυχήματος και να αποδοθούν οι ευθύνες, καθώς αυτό το ατύχημα παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

A freak accident – a long piece of loose cable, taken by a bird somehow came in contact with the OHE wire and the other end came down and touched a TTE’s head. He suffered burn injuries but is out of danger and under treatment – at Kharagpur station yesterday afternoon! #Accident pic.twitter.com/ObEbzd1cOF

— Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) December 8, 2022