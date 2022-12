Τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατολίσθηση της Κυριακής στην επαρχία Ρισαράλδα της βορειοδυτικής Κολομβίας, εξαιτίας της οποίας λεωφορείο και άλλα οχήματα θάφτηκαν στη λάσπη, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό των αρχών (στη φωτογραφία του Reuters/Alexis Munera, επάνω, διασώστες μεταφέρουν το πτώμα ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας).

Και ανήλικοι στα θύματα

«Συνολικά, 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν. Τρεις από τους τραυματίες ανασύρθηκαν ζωντανοί από το λεωφορείο και άλλοι έξι από ΙΧ που καταπλακώθηκε στο ίδιο σημείο», δήλωσε η επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (UNGRD) Νταϊάνα Ραμίρες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο είχε κάνει λόγο για 27 νεκρούς, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι.

WATCH: #BNNColombia Reports. At least 27 people were killed in a landslide that engulfed a road in northwest Colombia, trapping people in a bus and other vehicles, President Gustavo Petro said on Monday. #Colombia #landslide #Environment pic.twitter.com/DTtFwFk2Yi — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 5, 2022

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων υποχώρησε τμήμα βουνοπλαγιάς που καταπλάκωσε πολλά οχήματα σ’ επαρχιακό δρόμο, μεταξύ των οποίων μια μοτοσικλέτα και ένα λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 30 άνθρωποι.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την πόλη Κάλι (νοτιοδυτικά) προκειμένου να διασχίσει την οροσειρά των Aνδεων με προορισμό το Κιμπντό (βορειοδυτικά).

Σε βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας καταγράφονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών να εντοπίσουν επιζώντες.

Στην αγκαλιά της νεκρής μητέρας

Σπαρακτικές ήταν οι εικόνες της διάσωσης παιδιού το οποίο διασώστες εντόπισαν στην αγκαλιά της νεκρής μητέρας του και απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια του θαμμένου λεωφορείου.

BREAKING: #BNNColombia Reports Death toll rises to 34. A mudslide triggered by torrential rain buried a bus and damaged two other vehicles on a highway in the #Risaralda district’s #PuebloRico on Monday, killing at least 34 people, according to authorities. #Colombia pic.twitter.com/g8undXBiz9 — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 5, 2022

Σύμφωνα με τη μαρτυρία επιζήσαντα, ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε να κάνει όπισθεν όταν αντιλήφθηκε την κατολίσθηση, αλλά δεν πρόλαβε.

Από τις αρχές Αυγούστου, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις χειρότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 40 ετών, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η οποία έχει κηρύξει κατάσταση «εθνικής καταστροφής».

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο και σχεδόν 700.000 έχουν μείνει άστεγοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων φέτος στην Κολομβία.

