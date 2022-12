Με ένα ασυνήθιστο περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι οι γιατροί στο Μεξικό, αφού ξεγέννησαν μια γυναίκα και είδαν πως το μωρό της είχε μια ουρά, η οποία ήταν τριχωτή και μάλιστα ανταποκρίνονταν στον πόνο.

Αναφορά του περιστατικού δημοσιοποιήθηκε στο Journal of Pediatric Surgery και αναφέρει πως το κοριτσάκι γεννήθηκε με καισαρική τομή σε αγροτικό νοσοκομείο στο βορειοανατολικό Μεξικό, σημειώνει η nypost.com.

Τότε, οι γιατροί διαπίστωσαν πως το μωρό είχε μια ουρά, 5,7 εκατοστών στα οπίσθια του, που αποτελούνταν από τρίχες. Έτσι, θεώρησαν πως είναι ένα εξελικτικό απομεινάρι και μία από τις 195 σπάνιες περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί σε ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ιαπωνία, Ιταλία και Γερμανία.

