Συγκλονισμένοι είναι οι φανς των Duran Duran, μετά την αποκάλυψη ότι ο Andy Taylor δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση για την περιπέτεια του κιθαρίστα έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια της ένταξης του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος στο «Rock & Roll Hall of Fame».

Η ανακοίνωση έγινε από τον Simon Le Bon, μέλος και frontman των Duran Duran, καθώς ο Taylor δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών» στην τελετή.

Ο Le Bon διάβασε μια επιστολή εκ μέρους του Taylor, όπου αποκάλυψε ότι παλεύει με την ασθένεια εδώ και τέσσερα χρόνια και πως δεν υπάρχει θεραπεία.

«Πριν από τέσσερα χρόνια περίπου διαγνώστηκα με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη σταδίου 4. Πολλές οικογένειες έχουν βιώσει το αργό κάψιμο αυτής της ασθένειας και, φυσικά, εμείς δεν διαφέρουμε.

Έτσι, μιλώ από την οπτική γωνία ενός οικογενειάρχη, αλλά με βαθιά ταπεινότητα, στο συγκρότημα, στους μεγαλύτερους θαυμαστές που μπορεί να έχει ένα συγκρότημα και σε αυτό το εξαιρετικό βραβείο.

Ενώ δεν απειλείται άμεσα η ζωή μου, δεν υπάρχει θεραπεία. Παρά τις εξαιρετικές προσπάθειες της ομάδας μου, έπρεπε να είμαι ειλικρινής ότι, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, θα έφτανα στα όριά μου. Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει ή δεν πρέπει να μειώσει αυτό που η μπάντα (με ή χωρίς εμένα) έχει καταφέρει και διατηρήσει για 44 χρόνια.

Είχαμε μια προνομιούχα ζωή, ήμασταν λίγο άτακτοι αλλά πολύ καλοί, λίγο φλερτ αλλά πολύ καλοντυμένοι, λίγο γεμάτοι με τους εαυτούς μας γιατί είχαμε τόσα πολλά να δώσουμε, αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, όταν νιώθεις αυτό το συλλογικό, ενστικτώδες, συγγενικό πνεύμα δημιουργικότητας αναμεμειγμένο με φιλοδοξία, οπλισμένο με μια ομάδα υπερ-κουλ οπαδών, λοιπόν, τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα τέσσερα αδέρφια, τρέφω δέος για την αντοχή τους και δέχομαι με χαρά αυτό το βραβείο. Συχνά αμφέβαλλα ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να δω αυτή τη μέρα».

