Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) ξέσπασαν χθες Παρασκευή σε συνοικία της Τύνιδας, πρωτεύουσας της Τυνησίας, μετά τον θάνατο νεαρού ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης τον περασμένο Αύγουστο.

Ομάδα νεαρών επιτέθηκε με πέτρες στους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας μετά την κηδεία του 24χρονου Μάλεκ Σλίμι χθες Παρασκευή το μεσημέρι.

Το βράδυ τα επεισόδια πήραν μεγαλύτερη έκταση, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει εκατοντάδες διαδηλωτές, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) που επικαλείται μαρτυρίες κατοίκων.

