Οι αρχές της Ουκρανίας εντόπισαν ομαδικό τάφο (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) στην πόλη Λίμαν, που ανακαταλήφθηκε το περασμένο Σάββατο από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Πάβλο Κιριλένκο χθες Παρασκευή μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές πόσα πτώματα περιέχει.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματικό της αστυνομίας, πως ο τάφος αυτός περιείχε 180 πτώματα.

Some of them are children born between 2019-2021.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν συχνά τα στρατεύματα της Ρωσίας πως διαπράττουν εγκλήματα πολέμου σε περιοχές που έχουν κυριεύσει αφότου εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου. Η Μόσχα το διαψεύδει.

Τον προηγούμενο μήνα έγινε εκταφή 436 πτωμάτων στη βορειοανατολική πόλη Ιζιούμ μετά την ανακατάληψή της από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις επρόκειτο για ανθρώπους που βρήκαν βίαιο θάνατο, σύμφωνα με τις αρχές.

More mass graves in parts of #Ukraine freed from #Russia. This is one of two burial sights found in #Lyman pic.twitter.com/qPTNaMguX4

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) October 7, 2022