Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από την άγρια επίθεση ενόπλου σε νηπιαγωγείο της Ταϊλάνδης βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 23 παιδιά ηλικίας 2 έως 3 ετων, ενώ ο δράστης -ένας πρώην αστυνομικός που σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του πριν αυτοκτονήσει- ήταν οπλισμένος με όπλο και μαχαίρι.

Ο φερόμενος ως δράστης είχε αποπεμφθεί από την υπηρεσία του για λόγους που σχετίζονται με ναρκωτικά, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ο Τσακραπάτ Γουιτσιτβαΐντια. Ο ίδιος ανέφερε ότι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως ο ένοπλος κρατούσε επίσης μαχαίρι.

Η επίθεση ξεκίνησε στις 12.30 τοπική ώρα (09.30 ώρα Ελλάδας) σε παιδικό σταθμό, πριν ο δράστης διαφύγει με αυτοκίνητο, χτυπώντας πολλούς πεζούς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζακαπάτ Βιτζιτραϊτάγια, συνταγματάρχης της αστυνομίας στην επαρχία Νονγκ Μπούα Λάμπου.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.

He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk

