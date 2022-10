Νίκη του πρώην προέδρου, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δείχνουν τα exit polls, τα οποία ανακοινώθηκαν στην Βραζιλία, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, τα exit polls από τις εκλογές στη Βραζιλία δείχνουν ότι ο αριστερός πρώην πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα μπορεί να κερδίσει τον ακροδεξιό Ζαΐχ Μπολσονάρου από τον πρώτο γύρο.

BREAKING: Brazil election exit polls suggest leftist former President Luiz Inacio Lula da Silva may win outright in first round against far-right incumbent Jair Bolsonaro.https://t.co/mHSlayKTK5 pic.twitter.com/FusgQmNIEC

