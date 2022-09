Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία, η οποία φέρεται να δείχνει μία ηλεκτρική καρέκλα σε ένα δωμάτιο βασανιστηρίων που χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι στο Χάρκοβο.

Οπως αναφέρουν οι Ουκρανοί στο tweet η ηλεκτρική καρέκλα που φαίνεται στη φωτογραφία ήταν ένα εργαλείο για τους Ρώσους εκτελεστές και σαδιστές για να βασανίσουν Ουκρανούς.

«Άλλο ένα ρωσικό δωμάτιο βασανιστηρίων σε απελευθερωμένη περιοχή κοντά στο Χάρκοβο.Έτσι μοιάζει μια ρωσική ηλεκτρική καρέκλα. Μόνο που αυτό δεν είναι ένα όργανο δικαιοσύνης για εγκληματίες, αλλά ένα εργαλείο για τους Ρώσους εκτελεστές και σαδιστές που βασάνισαν Ουκρανούς», αναφέρει το tweet του ουκρανικού υπουργείου Αμυνας.

Another russian torture chamber in the de-occupied territories near Kharkiv.

This is what a russian electric chair looks like. Only this is not an instrument of justice for criminals, but a tool for russian executioners and sadists who tortured Ukrainians. pic.twitter.com/c0FIN2Mm1n

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 26, 2022