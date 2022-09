Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, που ήταν εξαιρετικά δημοφιλής έπειτα από 70 χρόνια στον θρόνο, ακολούθησε μια σειρά εγκωμίων, τόσο από παγκόσμιους ηγέτες όσο και από απλούς πολίτες.

Απέναντί τους, οι υπέρμαχοι της κατάργησης της μοναρχίας δυσκολεύονται να ακουστεί η φωνή τους.

«Όχι ο βασιλιάς μου», «Κατάργηση της μοναρχίας»: τη Δευτέρα μια διαδηλώτρια κατά της μοναρχίας εμφανίστηκε μπροστά από το Ουέστμινστερ κατά την πρώτη επίσκεψη του Καρόλου εκεί, αφού έγινε βασιλιάς της Βρετανίας. Γρήγορα την απομάκρυνε η αστυνομία.

«Το κοινοβούλιο δέχεται τον Κάρολο Ουίνδσορ ως νέο ηγέτη της χώρας αυτής, χωρίς ο λαός της να έχει λόγο», δήλωσε η διαδηλώτρια μιλώντας στο AFP.

Ήδη την Κυριακή, πριν την άφιξη του φερέτρου της Ελισάβετ Β’ στο Εδιμβούργο, η αστυνομία της Σκωτίας συνέλαβε, υπό τα χειροκροτήματα του πλήθους, μια γυναίκα η οποία κρατούσε πανό που έγραφε «Κατάργηση της μοναρχίας», με την κατηγορία της διατάραξης της δημόσιας τάξης.

Πορτραίτα της βρίσκονται παντού στο Λονδίνο: στις στάσεις των λεωφορείων, του μετρό, στις βιτρίνες των καταστημάτων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, το 44% των Βρετανών δήλωσε ότι έκλαψε για τον θάνατο της βασίλισσας. Εξάλλου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σχηματίσει ουρά χιλιομέτρων αναμένοντας να προσκυνήσουν το φέρετρό της, πριν την κηδεία της τη Δευτέρα.

Ακόμη και το κίνημα Republic, που μάχεται για την κατάργηση της μοναρχίας, εξέφρασε «τη θλίψη του» για τον θάνατο της Ελισάβετ σε σύντομο συλλυπητήριο μήνυμά του.

Ο τόνος όμως άλλαξε δύο ημέρες αργότερα, όταν ο Κάρολος κηρύχθηκε επισήμως βασιλιάς της Βρετανίας. Η άνοδός του στον θρόνο αποτελεί «προσβολή για τη δημοκρατία», έκρινε το κίνημα.

«Η Μεγάλη Βρετανία έχει αλλάξει βαθιά από το 1952», όταν η Ελισάβετ Β’ ανέβηκε στον θρόνο.

«Σε αυτή τη σύγχρονη και δημοκρατική κοινωνία, ο επικεφαλής του κράτους μας δεν μπορεί απλώς να αναλαμβάνει τον ρόλο χωρίς συζήτηση ή χωρίς τίθεται εν αμφιβόλω η νομιμότητά του», τόνισε το Republic.

Στην πρώτη σελίδα του ιστότοπού του υπάρχει ένα πορτρέτο του Καρόλου Γ’ με το hasgtag #notmyking (όχι ο βασιλιάς μου).

