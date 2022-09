Ο βασιλιάς Κάρολος Γ‘ και τα τρία άλλα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ πήραν για δεκαπέντε λεπτά θέσεις γύρω από το φέρετρο που εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο Λονδίνο, περιστοιχισμένοι από το πλήθος που έμεινε επί πολλές ώρες στην ουρά για να αποτίσει φόρο τιμής στην βασίλισσα.

Φορώντας στρατιωτικές στολές και με το κεφάλι κατεβασμένο ο Κάρολος, η Άννα, ο Αντριου και ο Εντουαρντ παρέμειναν γύρω από το φέρετρο που είναι τοποθετημένο στην παλαιότερη αίθουσα του βρετανικού κοινοβουλίου.

Η τελετή ξεκίνησε τελικά λίγο πριν από τις 8:00 μ.μ. (ώρα Αγγλίας), με τον βασιλιά Κάρολο να φτάνει στο Γουέστμινστερ λίγα λεπτά μετά τις 7:30 μ.μ.

Ο ίδιος στάθηκε στην κεφαλή, κοντά στο βασιλικό στέμμα. Στη συνέχεια, τα αδέλφια του Κάρολου περπάτησαν προς την εξέδρα και στάθηκαν στραμμένοι προς το κοινό. Ο Κάρολος έδειχνε, μάλιστα, ιδιαίτερα συγκινημένος.

King Charles, Princess Anne, Prince Andrew and Prince Edward will guard their mother Lying-in-State for 15 minutes. pic.twitter.com/YFUwPh2nnY

Queen Elizabeth II’s four children stand vigil by her coffin in Westminster Hall.

Τα εγγόνια της βασίλισσας, Ευγενία και Βεατρίκη, φαίνονται στο πλάι στο Γουέστμινστερ Χολ, μαζί με τα ξαδέλφια τους, Ζάρα και Πίτερ Φίλιπς. Η Ζάρα στέκεται στο πλευρό του συζύγου της, Μάικ, πρώην παίκτη του ράγκμπι, με τα παιδιά τους, Μία και Λένα. Παρών ήταν, επίσης, ο δούκας του Γκλόστερ και ο δούκας του Κεντ.

Μέλη της ευρύτερης βασιλικής οικογένειας συγκεντρώθηκαν σε μια υπερυψωμένη εξέδρα στο πλάι του Αββαείου του Γουέστμινστερ και κοίταζαν το κοινό να παρελαύνει δίπλα από το φέρετρο της βασίλισσας.

Παράλληλα, άνοιξε η ουρά για το λαϊκό προσκύνημα της σορού της βασίλισσας Ελισάβετ μετά από επτά ώρες, κατά τις οποίες δεν επιτρεπόταν να προστεθούν περισσότεροι πολίτες.

Η ουρά εκτεινόταν εκείνη την ώρα στα 8 χιλιόμετρα και η αναμονή υπολογιζόταν σε 14 ώρες.

Η ανακοίνωση για το εκ νέου άνοιγμα της ουράς αργά το απόγευμα συνοδεύεται από την προειδοποίηση ότι η αναμονή ξεπερνά πλέον τις 24 ώρες, αλλά και ότι η νύχτα θα είναι κρύα.

Big crowds and big cheers for King Charles III as he leaves Buckingham Palace tonight to make his way to Westminster Hall.

His Majesty will keep vigil at the coffin of Her Late Majesty Queen Elizabeth II along with The Princess Royal, the Duke of York and the Earl of Wessex. pic.twitter.com/xL2Xy5zpg2

— Elizabeth II News & Updates (@Platinum2022) September 16, 2022