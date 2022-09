Στο πλευρό του Βλαντιμίρ Πούτιν στέκεται ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε ότι δεν βρίσκει σωστή τη στάση της Δύσης απέναντι στη Μόσχα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση και τις κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στο Βελιγράδι, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι «η Δύση ακολουθεί πολιτική προκλήσεων απέναντι στη Ρωσία».

Ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία δεν είναι μια χώρα που πρέπει να υποτιμάται. Επέμεινε, δε, ότι η Τουρκία ακολουθεί ισορροπημένη πολιτική μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για την επίλυση της κρίσης.

Ο πόλεμος Ουκρανίας – Ρωσίας «δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας: «Λέω σε όσους υποτιμούν τη Ρωσία, κάνετε λάθος».

#UPDATE Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Wednesday accused the West of staging «provocations» against Russia that have forced it to cut energy supplies to Europe pic.twitter.com/esYqQhqwm0

— AFP News Agency (@AFP) September 7, 2022