Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του Ιωάννη Κασουλίδη είχε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο συντονισμός Ελλάδας – Κύπρου υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και των πρόσφατων επαφών τους, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται άλλωστε σε ανοιχτή γραμμή δεδομένης της κλιμάκωσης των τουρκικών προκλήσεων.

I held a phone call today with #Cyprus FM @IKasoulides. Discussion focused on 🇬🇷-🇨🇾 coordination in light of the latest developments in #EasternMediterranean and our recent contacts. pic.twitter.com/ozf5EUXTB4

