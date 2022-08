Εκατοντάδες Ιρανοί παρέστησαν σήμερα στην Τεχεράνη στην κηδεία του μεγαλύτερου σύγχρονου ποιητή της χώρας, του Χουσάνγκ Εμπτεχάτζ, του οποίου η σορός μεταφέρθηκε στο Ιράν μετά τον θάνατό του στις 19 Αυγούστου στη Γερμανία σε ηλικία 94 ετών.

Ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο Σαγιέντ («σκιά» στα περσικά), με το οποίο υπέγραφε τα λυρικά του ποιήματα στα οποία μιλούσε για την αγάπη και τη μοναξιά και απηχούσαν τους καημούς και τα όνειρα της ιρανικής κοινωνίας.

Η δημοτικότητά του αυξήθηκε όταν ο τραγουδιστής Μοχάμαντ-Ρεζά Σατζαριάν, αδιαμφισβήτητος δεξιοτέχνης του παραδοσιακού ιρανικού τραγουδιού, ερμήνευσε τα έργα του.

Σήμερα το πρωί, πλήθος αξιωματούχων, καλλιτέχνες και θαυμαστές απέτισαν φόρο τιμής στον Εμπτεχάτζ μπροστά από το κτίριο όπερας Ρουντάκι στο κέντρο της Τεχεράνης.

«Ο Σαγιέντ επέστρεψε τελικά στη γη του», δήλωσε η κόρη του Γιάλντα, λέγοντας ότι οι πατέρας της «επαναλάμβανε ακατάπαυστα ότι ήθελε να επιστρέψει κοντά στον λαό του».

Μετά μια σύντομη τελετή, το πλήθος ακολούθησε το φέρετρο του Εμπτεχάτζ, υπό τον ήχο της φωνής του, της ηχογραφημένης απαγγελίας των ποιημάτων του από τον ίδιο. 

Ο ποιητής πέθανε στις 19 Αυγούστου στην Κολωνία από επιπλοκές νεφρικής ανεπάρκειας, έπειτα από μερικές εβδομάδες νοσηλείας.

Η σορός του επέστρεψε την Τετάρτη το βράδυ στην ιρανική πρωτεύουσα, όπου την υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ οι οικείοι του, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Νάσερ Κανανί και αξιωματούχοι του υπουργείου Πολιτισμού.

Σε μήνυμά του, ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί εξήρε τον Εμπτεχάτζ για τον «ρόλο του στη διαφύλαξη του πλούσιου θησαυρού της περσικής λογοτεχνίας» και τα «αντι-αλαζονικά» ποιήματά του, ένας υπαινιγμός προς τη Δύση στη φρασεολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Funeral ceremony of Iranian famous poet Amir Hushang Ebtehaj also known by his pen name H.E.Sayeh, in #Tehran, #Iran, 26 August 2022.#سایه #ایران #تهران #ابتحاج #epaphtos @ATaherkenareh pic.twitter.com/vVYbwPIslD

— Abedin Taherkenareh (@ATaherkenareh) August 26, 2022