Μια εκ βαθέων συνέντευξη παραχώρησε η Αμάντα Σέιφριντ. Η ηθοποιός, που στη χώρα μας έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο μιούζικαλ Mamma Mia! του 2008, γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε τα πρώτα βήματά της στον χώρο του θεάματος ενώ μίλησε ανοιχτά και για τα συναισθήματά της στις γυμνές σκηνές που γύριζε.

Όπως δήλωσε, έχει κάνει πολλά πράγματα για τα οποία νιώθει περήφανη. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά αν είχε εμφανιστεί στην εποχή μετά το κίνημα #metoo.

Μάλιστα, θυμήθηκε ότι στα 19 της περπατούσε γυμνή στο πλατό για… να μην χάσει τη δουλειά της.

«Γι’ αυτό το έκανε»

«Όταν ήμουν 19, περπατούσα χωρίς τα εσώρουχά μου και απορώ πώς το επέτρεψα να συμβεί αυτό. Ω, ξέρω γιατί. Ήμουν 19 και δεν ήθελα να στενοχωρήσω κανέναν και ήθελα να κρατήσω τη δουλειά μου. Γι’ αυτό το έκανα», είπε χαρακτηριστικά η 36χρονη υποψήφια για Emmy, της τηλεοπτικής σειράς «The Dropout».

Η ίδια δεν θέλησε να αποκαλύψει σε ποια ταινία συνέβη αυτό, όμως στα 19 της χρόνια η Σέιφριντ πρωταγωνίστησε στο «Mean Girls».

Οι άβολες σκηνές και το Όσκαρ

Η σταρ του Χόλυγουντ, μεταξύ άλλων, έχει παίξει στο As the World Turns, το All My Children, το Veronica Mars, το Wildfire και το Big Love.

Στην αρχή της καριέρας της, όπως εξομολογήθηκε δεν είχε αυτοπεποίθηση και δεν πίστευε πως μερικά χρόνια μετά θα ήταν διάσημη για τη δουλειά της.

Εξαιτίας των ρόλων της όμως έχει έρθει αρκετές φορές σε δύσκολη θέση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όταν τα αγόρια την πλησίαζαν ζητώντας της να τους κάνει μια πρόγνωση καιρού, καθώς ο χαρακτήρας που υποδυόταν ήταν μία σέξι μετεωρολόγος που χρησιμοποιούσε το στήθος της, για να περιγράψει τα καιρικά φαινόμενα.

Επίσης, πιο παλιά ενώ παρακολούθησε τη σειρά «Big Love» με τους γονείς της ένιωσε αμηχανία για τις σεξουαλικές σκηνές που είχε γυρίσει: «Καθόμουν εκεί και παρακολουθούσα και ξαφνικά, είχε μια σκηνή όπου δύο άνθρωποι κάνουν σεξ, και ήμουν εγώ! Κάνοντας σεξ! Απλώς σκέφτηκα, όχι, όχι, όχι!», είπε.

Φέτος, η Αμάντα Σέιφριντ πρωταγωνιστεί στο Dropout και υποδύεται την ιδρύτρια του Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς.

Την περσινή χρονιά ξεχώρισε στο Mank και προτάθηκε για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

«Είναι κάπως σουρεαλιστικό το ότι είμαστε εδώ τώρα, ότι προτάθηκα και με ξεχώρισαν. Δεν πέρασα κανένα μέρος της καριέρας μου νιώθοντας ξεχωριστή. Ποτέ δεν περίμενα κάτι σπουδαίο, ήμουν πάντα προετοιμασμένη για το χειρότερο», κατέληξε.