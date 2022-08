Κιμ Καρντάσιαν και Πιτ Ντέιβιντσον χώρισαν πριν λίγες ημέρες και έβαλαν τέλος στη σχέση τους, μετά από εννέα μήνες.

Η τηλεπερσόνα και ο ηθοποιός, φαίνεται ότι αντιμετώπιζαν αρκετές δυσκολίες λόγω της απόστασης που τούς χωρίζει και έτσι πήραν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Ωστόσο, για τον Πιτ Ντέιβιντσον φαίνεται ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει παρακάτω και να ξεπεράσει την 41χρονη.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ΟΚ Magazine, o ηθοποιός θέλει να τα ξαναβρεί με την Κιμ και να είναι και πάλι μαζί. Της ζητά απελπισμένα μία δεύτερη ευκαιρία και μάλιστα έχει επιστρατεύσει τη μητέρα και τις αδερφές της, για να της αλλάξουν γνώμη.

«Ο Πιτ παλεύει για να σώσει τη σχέση. Παρακαλεί την Κιμ να του δώσει άλλη μια ευκαιρία και μάλιστα έχει έρθει σε επαφή με τη μητέρα της, Κρις Τζένερ, και τις αδερφές της για να ζητήσει τη βοήθειά τους. Ο Πιτ είναι πεπεισμένος ότι μπορεί να ξανακερδίσει την Κιμ. Θυμηθείτε, κανείς δεν πίστευε ότι κάποιος σαν τον Πιτ θα έβγαινε ποτέ με κάποιον σαν την Κιμ, αλλά το έκανε. Τώρα θα την ξανακερδίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Η τηλεπερσόνα από την μεριά της, παρότι είναι πολύ λυπημένη που χώρισαν, δύσκολα θα κάνει πίσω. Προσπαθεί να ισορροπήσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τη φροντίδα των τεσσάρων παιδιών της και να γυρίσει σελίδα στη ζωή της.

«Ο Πιτ είναι υπέροχος τύπος αλλά πολύ έντονος. Θέλει να παντρευτεί γρήγορα αλλά η Κιμ δεν έχει χωρίσει ακόμη πλήρως. Αυτό που κάνει ο Πιτ τώρα δεν είναι καλό. Επιβεβαιώνει μόνο αυτό που ήξερε ήδη η Κιμ. Ο Πιτ πρέπει να χαλαρώσει. Το να έρχεται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειάς της δεν είναι ευχάριστο – είναι απελπισμένο», τόνισε άλλη πηγή στο ίδιο Μέσο.

Το ειδύλλιο του ζεύγους ξεκίνησε όταν η 41χρονη Κιμ Καρντάσιαν παρουσίασε το σόου «Saturday Night Live» τον Οκτώβριο του 2021.

Η Καρντάσιαν, που αναμένει την οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον ράπερ Κάνιε Γουέστ, πρωταγωνιστεί σε νέο ριάλιτι με την οικογένειά της που προβάλλεται στη συνδρομητική πλατφόρμα Hulu.

Ο 28χρονος Ντέιβιντσον συμμετείχε στο σόου «Saturday Night Live» για όγδοη σεζόν προτού ανακοινώσει την αποχώρησή του τον περασμένο Μάιο. Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στην Αυστραλία για τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας «Wizards!».

Η σχέση της Καρντάσιαν και του Ντέιβιντσον ήταν η πρώτη για τη σταρ των Καρντάσιανς μετά τον χωρισμό της από τον Κάνιε Γουέστ.

Μια πηγή είχε πει στο People ότι ο Ντέιβιντσον ήταν «ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η Κιμ μετά τον χωρισμό της».

«Κάποιος να την κάνει να γελάσει και απλώς να περνάει καλά μαζί του. Το τέλος του γάμου της ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος για εκείνη και ο Πιτ ήταν το καλύτερο αντίδοτο», ανέφερε η πηγή.

Pete Davidson and Kim Kardashian are both sad it didn’t work out, but will remain friends. https://t.co/grNTJHV5nn

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) August 10, 2022