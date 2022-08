Μια Aston Martin DBX έκανε δώρο στον πατέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σύμφωνα με ρεπορτάζ γαλλικής ιστοσελίδας.

Ο πατέρας του ξαφνιασμένος δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε και συγκινημένος αγκάλιασε τον Στέφανο.

«O Στέφανος Τσιτσιπάς είχε σκηνοθετήσει την παράδοση του δώρου. Ένας παρκαδόρος ενός ξενοδοχείου στο Μονακό έδωσε τα κλειδιά στον πατέρα του. Κρυμμένο κάτω από έναν μουσαμά στα χρώματα της σημαίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν ένα ολοκαίνουργιο SUV της Aston Martin DBX, που ο Απόστολος Τσιτσιπάς ανακάλυψε με χαρά και έκπληξη. Εμφανώς έκπληκτος και χαρούμενος, ο Απόστολος ευχαρίστησε τον γιο του, μόλις η συγκίνηση υποχώρησε»

Stef made a gift to his father to thank him for everything 🥹❤️ pic.twitter.com/DyY9dkaysh

