Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σήμερα το πρωί έπληξε το αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, δήλωσε ο Μιχαΐλ Ραζβοζάγιεφ, κυβερνήτης της πόλης που βρίσκεται στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας.

«Σήμερα το πρωί, Ουκρανοί εθνικιστές αποφάσισαν να μας καταστρέψουν την Ημέρα του Ρωσικού Στόλου», που εορτάζεται στη Ρωσία, έγραψε ο Ραζβοζάγιεφ στο Telegram.

Πρόσθεσε ότι drone προσέγγισε τον προαύλιο χώρο του αρχηγείου του Στόλου και προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ατόμων από το προσωπικό του αρχηγείου.

Όλες οι εκδηλώσεις για την Ημέρα του Ρωσικού Στόλου «ματαιώθηκαν για λόγους ασφαλείας», ανακοίνωσε ο Ραζβοζάγιεφ, ζητώντας από τους κατοίκους της Σεβαστούπολης να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους «εάν είναι δυνατόν».

⚡️The so-called «governor» of Sevastopol published a photo of the headquarters of the Black Sea Fleet after the drone attack. pic.twitter.com/BYorr7YPua

— 🇺🇦Mehmet Palabıyık #ukraine 🇺🇦 (@yorukhunnn) July 31, 2022