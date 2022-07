Οι Proud Boys ιδρύθηκαν το 2016 στις ΗΠΑ από τον Καναδό Γκάβιν Μακίνες, την περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πάρει το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.

Το 2020, όταν διεκδικούσε πια δεύτερη προεδρική θητεία απέναντι στον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, τους είχε ζητήσει από βήματος του πρώτου ντιμπέιτ «να είναι σε στάση αναμονής», αρνούμενος να καταδικάσει την ακροδεξιά βία.

Μόλις τρεις μήνες μετά, μέλη του νεοφασιστικού μορφώματος ήταν στην πρώτη γραμμή της εισβολής στο Καπιτώλιο, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία επικύρωσης της εκλογικής νίκης του Μπάιντεν.

Η δράση των Proud Boys ήταν ήδη γνωστή. Υποκινούν και συμμετέχουν σε επιθέσεις πολιτικού, ρατσιστικού και θρησκευτικού μίσους. Σοβινιστές και υπέρμαχοι της οπλοχρησίας, μισογύνηδες και ομοφοβικοί, υποστηρίζουν ότι οι λευκοί άνδρες και ο δυτικός πολιτισμός βρίσκονται υπό απειλή.

Παραδόξως στην «κεφαλή» τους βρέθηκε από το 2018 ο αφροκουβανικής καταγωγής Κουβανο-αμερικανός Χένρι «Ενρίκε» Τάριο: επικεφαλής στη Φλόριντα της οργάνωσης «Λατίνοι υπέρ του Τραμπ» και, σύμφωνα με το Reuters, πρώην πληροφοριοδότης των ομοσπονδιακών και τοπικών αρχών επιβολής του νόμου την περίοδο 2012-14.

Μετά την περσινή εισβολή στο Καπιτώλιο, ο Καναδάς κήρυξε τους Proud Boys τρομοκρατική οργάνωση, οδηγώντας στη διάλυση του καναδικού παρακλαδιού τους -αν και μέλη του φέρονται να έχουν ανασυγκροτηθεί υπό το νέο (τραμπικής εμπνεύσεως) όνομα «Πρώτα ο Καναδάς».

Με την προ ημερών απόφασή της, η Νέα Ζηλανδία έγινε η δεύτερη χώρα που χαρακτηρίζει την αμερικανική νεοφασιστική ομάδα τρομοκρατική οργάνωση.

Στις ΗΠΑ πάνω από 50 μέλη των Proud Boys έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για την εισβολή στο Καπιτώλιο, όχι όμως ως εγχώριοι τρομοκράτες.

Οι πιο βαριές κατηγορίες απαγγέλθηκαν στις αρχές Ιουνίου κατά πέντε ηγετικών στελεχών τους, συμπεριλαμβανομένου του 38χρονου Τάριο, για στασιαστική συνωμοσία.

Η δίκη τους, που έχει προγραμματιστεί για τον Αύγουστο, ορίστηκε τελικά για τον Δεκέμβριο, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για τα έκτροπα της 6ης Ιανουαρίου.

“These are white supremacist terrorist groups.”

New Zealand has listed US far-right groups Proud Boys and The Base as terrorist organisations pic.twitter.com/BZ8lcMbapJ

— TRT World (@trtworld) July 2, 2022