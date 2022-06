Η κυρίαρχη εικόνα των αστών βουλευτών με κοστούμια και γραβάτες φαίνεται ότι θα αργήσει να αλλάξει στη Γαλλία.

Παρ’ όλα αυτά οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές σηματοδότησαν -πέρα από την απώλεια της προεδρικής πλειοψηφίας και την επαναβεβαίωση της τριχοτόμησης της γαλλικής πολιτικής σκηνής– μια σημαδιακή αλλαγή στον «χάρτη» της Βουλής.

Όχι μόνο ως προς τις πολιτικές ισορροπίες μεταξύ κομμάτων και ιδεολογικών ρευμάτων, αλλά και από πλευράς επαγγελμάτων και κοινωνικής θέσης αυτών που κάθονται από αυτή την Τρίτη στα έδρανα του ημικυκλίου.

Σε αυτά έχει πλέον βρει τη θέση της μια νέα «φουρνιά» βουλευτών με εντελώς διαφορετικά προφίλ από αυτά που χρόνια τώρα κυριαρχούν στη γαλλική εθνοσυνέλευση.

Πρόκειται για ανθρώπους του μεροκάματου ή της μικρομεσαίας τάξης, την οποία τώρα καλούνται να εκπροσωπήσουν με τη νέα ιδιότητά τους.

Προέρχονται πρωτίστως από τον συνασπισμό της ευρύτερης Αριστεράς NUPES, αλλά και από το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, η οποία επιχείρησε επικοινωνικά μεν, μεθοδικά δε να κερδίσει σημαντικό κομμάτι της ψήφου της εργατικής τάξης.

Ακόμη και με τις νέες εισόδους πάντως οι εργάτες και οι υπάλληλοι εξακολουθούν να υποεκροσωπούνται στη γαλλική Βουλή. Σήμερα αποτελούν το 0,9% και το 4,5% αντίστοιχα, ενώ αποτελούν το 12,1% και το 16,1% του γαλλικού πληθυσμού.

Σε κάθε περίπτωση, η αναλογία στις τάξεις του NUPES από τη μια, της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης της Μαρίν Λεπέν από την άλλη είναι πιο κοντά στην γαλλική κοινωνική πραγματικότητα. Στο μεν πρώτο είναι 2 και 7%, στη δε δεύτερη 7 και 11%.

Ιδού μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις…

Merci encore pour le soutien et la confiance que vous m’avez donnés. Quelle fierté de porter cette écharpe tricolore, et de siéger à l’Assemblée nationale pour défendre les invisibles ! pic.twitter.com/ytomKfl9d8

Εκλεγμένη υπό τη «σκέπη» του NUPES ως υποψήφια της Ανυπότακτης Γαλλίας της ριζοσπαστικής Aριστέρας του Ζαν-Λικ Μελανσόν, η 48χρονη Ρασέλ Κεκέ είναι η πρώτη καμαριέρα που εκλέγεται βουλευτής στη γαλλική εθνοσυνέλευση, διαψεύδοντας τις δυσοίωνες για την ίδια εκλογικές προβλέψεις.

Μετανάστρια από την Ακτή Ελεφαντοστού, πολιτογραφημένη Γαλλίδα από το 2015, πρωτοστάτησε προ τριετίας σε απεργία στο ξενοδοχείο στο βορειοανατολικό Παρίσι όπου δουλεύει, δίνοντας μια εξαντλητική αλλά τελικά επιτυχημένη μάχη 22 μηνών για καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.

Τώρα ως βουλευτής υπόσχεται να γίνει «η φωνή όσων δεν ακούγεται η φωνή τους».

«Είμαι καμαριέρα, οικονόμος, φύλακας, βοηθός νοσηλευτή, βοηθός στο σπίτι», λέει χαρακτηριστικά: «εκπροσωπώ όλα αυτά τα αόρατα επαγγέλματα, που στη νέα εθνοσυνέλευση θα είναι ορατά».

Στη Βουλή έχουν επίσης εκλεγεί δύο πρώην καθαρίστριες, η 51χρονη Κατιανά Λεβαβασέρ και η 54χρονη Λιζέτ Πολέ. Αμφότερες είναι βουλευτίνες με το κόμμα της Λεπέν, υπέρ της οποίας η Κεκέ φέρεται να είχε κάνει αναδημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές του 2017.

«Πριν από μερικά χρόνια, μοιράστηκα στο Facebook αναρτήσεις που ουδόλως αντικατοπτρίζουν το ποια είμαι και τι πρεσβεύω σήμερα στον πολιτικό αγώνα μου», διευκρίνισε η αριστερή νυν βουλευτίνα, που βρέθηκε από νωρίς στο στόχαστρο μιας εκστρατείας λάσπης.

Έκτοτε «έμαθα πολλά από τη συνδικαλιστική μάχη που έδωσα», τόνισε. «Ως βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας και του NUPES συμμερίζομαι απόλυτα τους αγώνες και τις αξίες τους».

Aujourd’hui, je me suis rendu avec les député.e.s de la @nupes_2022 pour soutenir les Jeunes pour le climat @Fridays4future et pour renouveler mon engagement à défendre les réformes écologistes et défendre un futur désirable #FridaysForFuture #NUPES pic.twitter.com/Ksh4r3gGXy

— Andy Kerbrat🔻 (@AndyKerbrat2022) June 28, 2022