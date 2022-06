Οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών που έπληξε σήμερα τα ξημερώματα το Αφγανιστάν έφτασαν τους 950, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της χώρας, ενώ πρόσθεσε ότι άλλοι 610 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Οι περισσότεροι θάνατοι από τον σεισμό εντοπίζονται στην επαρχία Πακτίκα, όπου 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 250 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο Μοχάμαντ Νάσιμ Χακάνι επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών των Ταλιμπάν.

1/2 #BREAKING: The number of martyrs in Barmal, Ziruk, Naka and Gyan districts of #Paktika province has risen to 255 and the number of martyrs has reached 155.

Disadvantaged humanitarian organizations in the province should provide emergency assistance to the region pic.twitter.com/Qcj4BVkpCx — Abdul Wahid Rayan، عبدالواحد ریان (@AWahidRayan1) June 22, 2022

Ο σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη 01:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 23:30 χθες, Τρίτη, ώρα Ελλάδας), την ώρα που πολλοί άνθρωποι κοιμόντουσαν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περίπου 44 χιλιόμετρα από την πόλη Χοστ (πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας), στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, και έγινε αισθητός σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων, ως το Πακιστάν και την Ινδία, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

«Δυστυχώς χθες το βράδυ σημειώθηκε ισχυρός σεισμός σε τέσσερις περιοχές της επαρχίας Πακτίκα, από τον οποίο σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εκατοντάδες συμπολίτες μας και καταστράφηκαν δεκάδες σπίτια», ανέφερε ο Μπιλάλ Καρίμι, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, στο Twitter.

«Καλούμε όλες τις υπηρεσίες αρωγής να στείλουν αμέσως ομάδες στην περιοχή για να αποτραπεί περαιτέρω καταστροφή», πρόσθεσε.

Κατεστραμμένα σπίτια και κατολισθήσεις

Φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατεστραμμένα σπίτια στους δρόμους ενός χωριού. Τοπικές πηγές από την επαρχία Πακτίκα ανέφεραν ότι λόγω του σεισμού σημειώθηκε κατολίσθηση.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από σεισμούς, κυρίως στον ορεινό όγκο του Χιντού Κους που βρίσκεται πάνω στο σημείο που ενώνονται δύο τεκτονικές πλάκες, η ευρασιατική και η ινδική.

Official death toll in the Afghanistan #earthquake rises to 950 and 610 others injured.

Figures as per the DMA of #Afghanistan under #Taliban… pic.twitter.com/fBoz9xVTui — Mamta Gusain (@Mamtagusain5) June 22, 2022

