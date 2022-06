Ο Ολυμπιακός απέδειξε για ακόμη μια σεζόν πόσο μεγάλη ήταν η διαφορά του από τους αντιπάλους του στο ελληνικό πρωτάθλημα, κατακτώντας με σχετική άνεση για 3η συνεχόμενη φορά τον τίτλο.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς κυριάρχησε απόλυτα για ακόμη μια φορά και πήρε το 47ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, ενώ σε μια ιδιαίτερη ανάλυση από τα περισσότερα πρωταθλήματα του κόσμου, οι ερυθρόλευκοι είναι στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε αποτελέσματα το 2022.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός σε έρευνα που έγινε και περιλαμβάνει 1554 ομάδες από 64 πρωταθλήματα είναι στη δεύτερη θέση, έχοντας κατά μέσο όρο 2,4008 βαθμούς ανά ματς. Η μόνη ομάδα που περνάει τον Ολυμπιακό είναι η Σαχτάρ, η οποία πήρε την ανεπίσημη αυτή πρωτιά με ελάχιστη διαφορά, αφού ο δικός της μέσος όρος είναι 2.4018 βαθμοί ανά παιχνίδι.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως ο Ολυμπιακός λογικά θα ήταν με διαφορά πρώτος, αφού αυτός έπαιξε 36 αγωνιστικές, ενώ η Σαχτάρ στην Ουκρανία μόνο 18, λόγω του πολέμου με τη Ρωσία.

Η λογική λέει ότι αν συνεχίζονταν το πρωτάθλημα στην Ουκρανία και για τις υπόλοιπες 12 αγωνιστικές του, η Σαχτάρ θα είχε κι άλλες απώλειες. Παράλληλα, ο πρωταθλητής Ελλάδος έχει ανά αγώνα στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε νίκη σε ποσοστό 0,7481… ισοπαλία σε ποσοστό 0,1565… και ήττα σε ποσοστό 0,0954! Έβαζε κατά μέσο όρο 2,1718 γκολ ανά παιχνίδι και δέχονταν κατά μέσο όρο 0,6145 γκολ ανά παιχνίδι.

Δείτε τα στατιστικά:

Collated 64 leagues around the world in a behind the scenes scrapeathon. @FCShakhtar_eng have best win:matches ratio! Followed by @olympiacosfc and then Scotland’s @CelticFC in 3rd. Other side of Glasgow there too: @RangersFC in 17th. Total of 1554 clubs analysed around the 🌍 https://t.co/7vqLxRETLF pic.twitter.com/FRcZUTSHXk

— Dave Carbery (@carbery_dave) June 20, 2022