«Η κατάσχεση ελληνικών πλοίων από τους IRGC (Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης) είναι απαράδεκτη. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια της ναυτιλίας στα στενά του Ορμούζ», στον Περσικό Κόλπο.

Αυτό απάντησε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, όταν του ζητήθηκε η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για την κατάληψη των δύο ελληνικών τάνκερ από τους Φρουρούς της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Ιούλιο του 2019, και η Βρετανία αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα όταν τότε οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν δύο βρετανικά πετρελαιοφόρα: το Stena Impero και το Mesdar. Το δεύτερο το άφησαν ελεύθερο σχεδόν άμεσα, μετά από οδηγίες που πήραν από τις ιρανικές αρχές. Το Stena Impero, όμως, αφού «ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και ξεκίνησαν οι απαραίτητες έρευνες», σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, κατασχέθηκε γιατί «δεν τηρούσε τους διεθνείς θαλάσσιους κανονισμούς».

Η Βρετανία, όπως και άλλες δυτικές χώρες, υποστήριζε ότι η κατάσχεση του Stena Impero αποτελούσε αντίποινα για την κατάσχεση του ιρανικού υπερ-δεξαμενόπλοιου Grace 1 κοντά στο Γιβραλτάρ, 15 μέρες πριν. Οι Βρετανοί τότε κατηγόρησαν το Grace 1 ότι παραβίασε τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Συρίας.

Τελικά, το Stena Impero απελευθερώθηκε δύο μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2019.

Την εποχή εκείνη, για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας αποφάσισε να στείλει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας, τα οποία συνόδευαν τα υπό βρετανική σημαία δεξαμενόπλοια κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Μία άλλη διάσταση δίνουν στην κατάσχεση των δύο ελληνικών τάνκερ από το Ιράν οι «New York Times».

Το περιστατικό, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, επισφραγίζει μια τεταμένη εβδομάδα στο Ιράν, η οποία άρχισε την Κυριακή (22/05) με τη δολοφονία ενός ανώτερου μέλους των Φρουρών στην Τεχεράνη, σε μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ κατά τους αξιωματούχους τόσο του Ιράν όσο και των μυστικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, την Τετάρτη (25/06), μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην ευαίσθητη στρατιωτική τοποθεσία Παρτσίν σκότωσε έναν μηχανικό του υπουργείου Άμυνας του Ιράν.

Ιρανοί εμπειρογνώμονες σε θέματα πετρελαίου και ενέργειας δήλωσαν ότι η κατάσχεση των πλοίων από το Ιράν ήταν ένα μήνυμα προς την Ουάσιγκτον ότι το Ιράν θα σκληρύνει τη στάση του, εάν η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν επιστρέψει στην πολιτική τής μέγιστης πίεσης της εποχής του Ντόναλντ Τραμπ και αρχίσει να κατάσχει τάνκερ και φορτία αργού πετρελαίου, που ανήκουν στο Ιράν.

«Ο κύριος σκοπός είναι να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στη Δύση ότι οι μελλοντικές κατασχέσεις πετρελαιοφόρων θα αντιμετωπιστούν με ανάλογη απάντηση», δήλωσε η Σίνα Αζόντι, αναλυτής του Ιράν στο Ατλαντικό Συμβούλιο στην Ουάσιγκτον.

Η τύχη της αναθεωρημένης πυρηνικής συμφωνίας είναι ασαφής, καθώς οι συνομιλίες έχουν παγώσει, λόγω του χαρακτηρισμού των Φρουρών της Επανάστασης από τις ΗΠΑ ως τρομοκρατικής οργάνωσης. Το Ιράν έχει απαιτήσει να αφαιρεθεί από τον κατάλογο το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά μέχρι στιγμής η Ουάσιγκτον έχει αρνηθεί, λέγοντας ότι ο χαρακτηρισμός είναι ανεξάρτητος από την πυρηνική συμφωνία.

Πάντως, το Nour News, το οποίο συνδέεται με ένα ιρανικό κρατικό όργανο ασφαλείας, ανέφερε, την Παρασκευή (27/05), στο Twitter:

«Μετά την κατάσχεση ενός ιρανικού δεξαμενόπλοιου από την ελληνική κυβέρνηση και τη μεταφορά του πετρελαίου του στους Αμερικανούς, το Ιράν αποφάσισε να λάβει τιμωρητικά μέτρα κατά της Ελλάδας». Δεν ανέφερε, όμως, τι είδους μέτρα θα λάβει το Ιράν.

Following the seizure of an Iranian tanker by the Greek government and the transfer of its oil to the Americans, #Iran has decided to take punitive action against #Greece. pic.twitter.com/F0UzjMCLQk

— nournewsen (@nournewsen) May 27, 2022