Συναγερμός σήμανε στο Τορόντο του Καναδά όταν άνδρας με καραμπίνα περιφερόταν σε δρόμους κοντά σε σχολεία, λίγες ημέρες μετά το μακελειό στο Τέξας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, η Αστυνομία του Τορόντο πυροβόλησε και τραυμάτισε τον ύποπτο που περπατούσε σε δρόμο της πόλης κρατώντας όπλο και τέσσερα κοντινά σχολεία τέθηκαν σε κατάσταση αποκλεισμού, δήλωσαν αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Γιατροί βρίσκονταν στον τόπο του περιστατικού, ανέφερε η Αστυνομία του Τορόντο στο Twitter. Η σχολική επιτροπή της περιφέρειας του Τορόντο ανέφερε στο Twitter ότι δύο από τα σχολεία παραμένουν αποκλεισμένα, ενώ άλλα δύο κηρύχθηκαν ασφαλή.

«No wider threat to public safety,» according to Toronto police, who will update public from the scene @ 3pm. https://t.co/6OkKe7bnNr

— CBC Toronto (@CBCToronto) May 26, 2022