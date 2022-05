Στις 2:25 π.μ. της 3ης Ιουνίου του 1980, οι οθόνες στο Εθνικό Κέντρο Στρατιωτικής Διοίκησης (NMCC) στο αμερικανικό Πεντάγωνο «τρελάθηκαν» και άρχισαν να δείχνουν δεκάδες πυραύλους να κατευθύνονται απευθείας από τη Σοβιετική Ένωση προς τις ΗΠΑ.

Ξεκίνησαν αμέσως προετοιμασίες για αντίποινα. Γρήγορα όμως διαπιστώθηκε ότι ήταν λάθος συναγερμός.

Ακόμη και οι αριθμοί των πυραύλων στις οθόνες δεν ήταν λογικοί.

Τρεις ημέρες μετά εν τω μεταξύ συνέβη και πάλι το ίδιο.

Πάλι έγιναν προετοιμασίες για αντίποινα. Και πάλι, ήταν λάθος συναγερμός.

Τελικά οι έρευνες έδειξαν ότι για όλα έφταιγε ένα ελαττωματικό τσιπ στον υπολογιστή που ήλεγχε τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Η αντικατάστασή του στοίχισε λιγότερο από ένα δολάριο.

Στις 7 Νοεμβρίου του 1983, σε μια περίοδο επικίνδυνα αυξημένων εντάσεων εν μέσω Ψυχρού Πολέμου, περίπου 100 ανώτεροι στρατιωτικοί συγκεντρώθηκαν στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες, για μια προσομοίωση πυρηνικού πολέμου.

Το σενάριο της άσκησης με τον κωδικό Able Archer 83 άρχισε με πόλεμο δια αντιπροσώπων σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Συνέχιζε με ένταξη της Γιουγκοσλαβίας στο «στρατόπεδο» της Δύσης και με την ΕΣΣΔ να απαντά με στρατιωτική εισβολή στη χώρα.

Σειρά είχαν η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Δυτική Γερμανία, με τις σοβιετικές δυνάμεις να αναγκάζουν τις νατοϊκές σε υποχώρηση.

Μέχρι που λίγους μήνες μετά, η Δύση αποφασίζει -πάντα βάσει του σεναρίου της άσκησης- να απαντήσει με πυρηνικά όπλα.

Ένας πυρηνικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς πλήττει το Κίεβο, αφανίζοντάς το από τον χάρτη.

Αντί όμως της αποτροπής του αντιπάλου, η κρίση κλιμακώνεται τόσο πολύ, που οδηγεί στην καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους του πλανήτη, με δισεκατομμύρια νεκρούς και έναν ατελείωτο πυρηνικό «χειμώνα».

Κάνοντας το παραπάνω σενάριο της άσκησης ακόμη πιο αληθοφανές, στο ΝΑΤΟ είχαν χρησιμοποιηθεί κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, περίοδοι σιγής ασυρμάτου, μέχρι και τροχοδρόμηση μαχητικών έξω από υπόστεγα.

Ολοκληρώνοντας την προσωμοίωση, οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ αποχώρησαν απόλυτα ικανοποιημένοι από την επιτυχία της άσκησης, παρά το καταστροφολογικό σενάριό της.

Πολλά χρόνια αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι η Able Archer 83 λίγο έλειψε να γίνει πραγματικότητα.

Όπως προκύπτει από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των ΗΠΑ, στην ΕΣΣΔ πίστεψαν ότι επρόκειτο για πραγματική προετοιμασία πολέμου, με αποτέλεσμα οι Σοβιετικοί να θέσουν σε ετοιμότητα πυρηνικά όπλα και Ένοπλες Δυνάμεις.

Τελικά, η προφανής απειλή πυρηνικού πολέμου έληξε με την ολοκλήρωση της άσκησης στις 11 Νοεμβρίου.

