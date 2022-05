Oι Μιλγουόκι Μπακς με μια τρομερή ανατροπή και έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησαν με 110-107 των Μπόστον Σέλτικς, έκαναν το break και πήραν ξανά το προβάδισμα με 3-2 στη σειρά και πλεόν απέχουν μια νίκη από τους τελικούς της Ανατολικής περιφέρειας.

Ο Greak Freak σε ένα ακόμα παιχνίδι ήταν συγκλονιστικός, καθώς σημείωσε double-double, έχοντας 40 πόντους και 11 ριμπάουντ (14/22 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/10 βολές, τρεις ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ σε 40:20 λεπτά συμμετοχής στην αναμέτρηση.

Δείτε εδώ τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Giannis recorded his 6th 40-point, 10-rebound game in the playoffs tonight.

40 PTS | 11 REB | 3 AST pic.twitter.com/a8ghNit2bW

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 12, 2022