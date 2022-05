Μια… ανάσα από τη νίκη στη Eurovision έφτασε πέρσι η Γαλλία, με τους Maneskin και την Ιταλία να… κάνει «χαλάστρα» στους Γάλλους προκαλώντας την αντίδραση ακόμα και του προέδρου της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν!

Την αποκάλυψε έκανε ο Στεφάν Μπερν, ο σχολιαστής της Eurovision στη Γαλλία, ο οποίος μιλώντας στο BBC αποκάλυψε πως έλαβε μήνυμα από τον Εμανουέλ Μακρόν στο κινητό του, με αφορμή την εμφάνιση των Maneskin, του συγκροτήματος από την Ιταλία που κέρδισε τον διαγωνισμό.

«Ήταν ένα μεγάλο, μεγάλο χάος», θυμάται ο Μπερν.

«Έλαβα τόσα πολλά μηνύματα στο κινητό μου -ακόμη και ένα από τον Γάλλο πρόεδρο- που μου έλεγαν ότι οι Måneskin έπρεπε να αποκλειστούν, λέγοντας: «Πρέπει να κάνεις κάτι, σε παρακαλώ».

Υπενθυμίζεται ότι παραλίγο να ξεσπάσει ένα μίνι σκάνδαλο την ώρα της διεξαγωγής της Eurovision της Ολλανδίας, καθώς ο Νταμιάνο Νταβίντ, τραγουδιστής των Maneskin, φαίνεται σε ένα πλάνο σα να κάνει χρήση κοκαΐνης στο Green Room, την ώρα που ανακοινώνονταν οι ψήφοι των χωρών.

To clear his name following cocaine-taking allegations at @Eurovision, @EBU_HQ have confirmed Damiano David, from Måneskin, will undergo a «voluntary» drug test.

The #ITA winner has said «I don’t use drugs» thus denying these claims.#Eurovision #EurovisionSongContest pic.twitter.com/ULgAvqaSFY

— Andy Gibson (@AndyGibsonTV) May 23, 2021