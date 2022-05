Επίκεντρο των εορτασμών για την 9η Μαΐου θέλουν να κάνουν την κατεχόμενη Μαριούπολη οι Ρώσοι, ετοιμάζοντας μεγάλη παρέλαση στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, οι εορτασμοί της επετείου της νίκης των Συμμάχων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, παραδοσιακά ημέρα γιορτής στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, θα έχουν έντονο στοιχείο πολεμικής προπαγάνδας εκ μέρους των ρώσων κατακτητών στη Μαριούπολη.

Πηγές των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν ότι την επόμενη Δευτέρα ο ρωσικός στρατός ετοιμάζει μεγάλη παρέλαση στη στοιχειωμένη πόλη της Αζοφικής ως επίδειξη δύναμης εν μέσω ερειπίων.

⚡️ Ukraine’s Intelligence: Russia plans to hold military parade in Mariupol on May 9.

Intelligence Directorate reported that Russia is conducting “preparations for the parade,” by cleaning central streets from debris, unexploded ordnance and removing the bodies of those killed.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 4, 2022