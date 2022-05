Η Ίγκα Σφιόντεκ απέσυρε τη συμμετοχή της από το Open της Μαδρίτης, λόγω τραυματισμού και δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον πέμπτο σερί τίτλο της τη φετινή σεζόν.

Η 20χρονη Πολωνή, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, που μετράει 23 διαδοχικές νίκες, απέσυρε τη συμμετοχή της από το ισπανικό τουρνουά, λόγω τραυματισμού στον δεξιό ώμο, όπως ανακοίνωσε η ίδια.

Η Σφιόντεκ ήταν επικεφαλής του ταμπλό και η Μαρία Σάκκαρη είχε κληρωθεί στη δική της πλευρά, κάτι που σημαίνει ότι θα την έβρισκε μπροστά της στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

🎾Unfortunately my team and I decided that I need to withdraw from Madrid. I hope to see you next year.

🎾Razem z moim teamem zdecydowaliśmy, że niestety wycofam się z turnieju w Madrycie. pic.twitter.com/SQ4lJUwhPd

— Iga Świątek (@iga_swiatek) April 27, 2022