Οι αρχές της Σανγκάης μετατρέπουν κτίρια κατοικιών σε κέντρα καραντίνας προκειμένου να στεγάσουν τον αυξανόμενο αριθμό ασθενών με covid-19, όμως η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει οργή και αντιδράσεις από τους γείτονες που ανησυχούν ότι κινδυνεύουν να μολυνθούν.

Σε ένα περιστατικό που μεταδόθηκε απευθείας στην κινεζική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων WeChat φαίνονται περίπου 30 άνθρωποι που φορούν προστατευτικές στολές με τη λέξη «αστυνομία» στην πλάτη τους να συγκρούονται με άλλους ανθρώπους έξω από ένα συγκρότημα κατοικιών και να συλλαμβάνουν τουλάχιστον έναν.

#shanghai #COVID19 China is very undemocratic. I can’t stand it anymore.Whats happening in shanghai these days is very terrible. pic.twitter.com/J1CDmWMJ74

— John (@Johnlike28) April 15, 2022