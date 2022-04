Ερευνητές πτήσεων εξεπλάγησαν αργά το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής όταν έξι μεταγωγικά αεροσκάφη Y-20 της Πολεμικής Αεροπορίας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLAAF) της Κίνας, έκαναν την εμφάνισή τους με κατεύθυνση δυτικά στον τουρκικό εναέριο χώρο προς τη Σερβία.

Οπως αναφέρει ο ιστότοπος The War Zone, ο ιχνηλάτης αεροσκαφών ανοιχτού κώδικα Evergreen Intel ανέφερε ότι ο συνεργάτης παρακολούθησης @ameliairheart εντόπισε για πρώτη φορά τις πτήσεις ακριβώς βόρεια της Κωνσταντινούπολης, στην Τουρκία.

Ο ερευνητής πτήσεων εντόπισε και άλλα αεροσκάφη Y-20 κατά μήκος της ίδιας διαδρομής πτήσης, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων μεταξύ τους και εκτείνονται από την Κωνσταντινούπολη μέχρι σχεδόν τα γεωργιανά σύνορα.

So, some thoughts:

Based on open-source info, there are 34 known PLAAF Y-20As (including at least 1 Y-20U tanker).

This constitutes about 15% of their Y-20 active fleet.

As you might have heard, China is going through COVID lockdowns again. Possibly related.

— Evergreen Intel (@vcdgf555) April 9, 2022