Αίσθηση προκαλούν τα βίντεο που έρχονται από τη Σανγκάκη, όπου οι κάτοικοι είναι στα πρόθυρα της απόγνωσης και της απελπισίας λόγω του νέου αυστηρού lockdown που έχουν επιβάλει οι αρχές.

Οι κάτοικοι της περιοχής ξεμένουν από τρόφιμα κι άλλα είδη πρώτης ανάγκης, με αρκετούς από αυτούς να βγαίνουν στα μπαλκόνια τους για να παραπονεθούν ή να ουρλιάξουν από θυμό.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, οι αξιωματούχοι της πόλης είχαν υποσχεθεί ότι το lockdown θα τελείωνε στις 5 Απριλίου, ωστόσο δόθηκε νέα παράταση.

Τα βίντεο που αναρτούνται στα social media δείχνουν τους κατοίκους της Σαγκάης, αποκλεισμένους μέσα στα σπίτια τους, να παραπονιούνται για έλλειψη τροφής και ιατρικής περίθαλψης είναι πλέον πάρα πολλά.

In Shanghai, people started opening their windows and singing to protest the draconian lockdown, so the govt. sent drones to scold them:

«Strictly abide by the restrictions. Control your soul’s desire for freedom. Do not open your window and sing.»pic.twitter.com/KUejE5URXB

— Nick Kapur (@nick_kapur) April 7, 2022