Ο κόσμος την γνώριζε σαν Πάμελα Ρουκ. Ήταν η βασίλισσα του πανκ κινήματος και μουσικής στα τέλη της δεκαετίας του 70 και του 80 και είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της μουσικής όπως οι Sex Pistols και ο Lou Reed.

H τζόρνταν γεννήθηκε πριν από 66 χρόνια στη Βρετανία. Αρχικά εργάστηκε σαν μοντέλο και συνεργάστηκε με μεγάλους μόδιστρους της εποχής. Το ιδιαίτερο στυλ της όμως την καθιέρωσε στην Πανκ κουλτούρα. Ήταν τραγουδίστρια αλλά και μάνατζερ πολλών πανκ συγκροτημάτων.

Η οικογένεια της με μια λιτή ανακοίνωση απευθύνθηκε σήμερα στο κοινό της: «Η Πάμελα άφησε το αποτύπωμά της σε αυτόν τον πλανήτη ως «βασίλισσα της πανκ». Έζησε τη ζωή της στο φουλ και ήταν αληθινή και ειλικρινής απέναντι στον εαυτό της και στις σκέψεις που εξέφραζε για τους άλλους»

Το στυλ και η ενδυματολογική της προτίμηση – ένα λευκασμένο πλατινόξανθο χτένισμα με σκούρο μακιγιάζ ματιών που έμοιαζε με ρακούν – την έκαναν ένα ορατό σύμβολο της πανκ κουλτούρας του Λονδίνου. Μαζί με τον Johnny Rotten, τη Soo Catwoman και τη Siouxsie Sioux, της αποδίδεται η δημιουργία της πανκ εμφάνισης.

Η Τζόρνταν μεγάλωσε στο Sussex αλλά καθημερινά πηγαινοερχόταν στο Λονδίνο με το τρένο, όπου δούλευε ως μοντέλο και φωτογραφιζόταν για μεγάλα περιοδικά μόδας. Η πανκ εικόνα της, τότε της δημιούργησε τα πρώτα προβλήματα.

Η ίδια είχε πει σε συνέντευξη της: «Είχα μερικές πολύ άσχημες στιγμές στο τρένο. Είχα τουρίστες που προσπαθούσαν να με πληρώσουν για να φωτογραφηθούν μαζί μου. Είχα μητέρες που έλεγαν ότι αναστατώνω τα παιδιά τους και τα αποπροσανατολίζω και πώς τολμώ να μπαίνω στο τρένο με τέτοια εμφάνιση. Κάποιος μάλιστα προσπάθησε να με πετάξει από το τρένο μια μέρα, κυριολεκτικά έξω από την πόρτα, οπότε η British Rail από εκείνη τη στιγμή μου είπε να πάω να καθίσω στην πρώτη θέση, να μην έχω πρόβλημα»

Η βασίλισσα της πανκ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τους Sex Pistols στην πρώτη τους τηλεοπτική παράσταση – τον Αύγουστο του 1976 – με τίτλο «Anarchy in the UK» μακιγιαρισμένη σαν πανκ και φορώντας ένα μπλουζάκι που έγραφε «Only anarchists are pretty».

Έζησε έντονα τη ζωή της μέχρι το 1984 οπότε και χώρισε από τον σύζυγο της Kevin Mooney που ήταν ο μπασίστας του συγκροτήματος Adam and the Ants». Τότε έκανε μια μεγάλη στροφή και τα παράτησε όλα.

Γύρισε στο πατρικό της σπίτι και άρχισε να εκτρέφει γάτες Βιρμανίας. Λίγα χρόνια αργότερα άρχισε να εργάζεται ως νοσοκόμα σε κτηνιατρείο. Έζησε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της στη γενέτειρα της όπου και πέθανε.

RIP #jordan An amazing woman. She changed our world. And she loved cats. So sad she’s gone. pic.twitter.com/iXx5zIAjTh

So sad to hear about Jordan. I was honoured to write the intro to Defying Gravity: she was a legend and an inspiration – the first Sex Pistol. Pics from Derek Jarman’s 1977 photobook and with Neil Tennant from the BL May 2016 pic.twitter.com/Om2Fxf1HwO

— Jon Savage (@JonSavage1966) April 4, 2022