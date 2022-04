Το ουκρανικό διυλιστήριο στο Κρεμεντσούκ καταστράφηκε ολοσχερώς έπειτα από ρωσική επίθεση, δήλωσε σήμερα μιλώντας στην τηλεόραση ο Ντμίτρο Λουνίν, κυβερνήτης της περιφέρειας Πολτάβα.

«Η πυρκαγιά στο διυλιστήριο κατασβέστηκε, όμως η εγκατάσταση καταστράφηκε εντελώς και δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον», δήλωσε ο Λουνίν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην περιοχή της Οδησσού, μετέδωσε το Ιντερφάξ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν από την Ουκρανία για τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων της κοντά στο Μικολάιβ.

The consequences of the strike on the refinery in #Kremenchuk, Poltava region. pic.twitter.com/QiZbHuTzo7

— M.E (@Z_Marconie) April 3, 2022