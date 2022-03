Θα είναι άραγε το τελευταίο εκτεταμμένο lockdown ή η εφαρμογή ενός νέου τύπου περιοριστικών μέτρων στο πλαίσιο της πολιτικής zero-COVID;

Το ερώτημα πλανάται πάνω από τη Σανγκάη, αλλά και ολόκληρη την Κίνα.

Αντιμέτωπες με την ταχεία εξάπλωση της υποπαραλλαγής ΒΑ.1 του στελέχους Όμικρον του κοροναϊού και το χειρότερο έως τώρα κύμα της πανδημίας, οι αρχές ήδη αναγκάζονται να επιβάλλουν στην οικονομική πρωτεύουσα της χώρας το πιο εκτεταμένο lockdown λόγω της COVID-19, μετά από εκείνο στη Γουχάν προ διετίας.

Το αρχικό σχέδιο ήταν μια κλιμακωτή, σε δύο φάσεις εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων στη Σανγκάη των 26 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το ανατολικό τμήμα της πόλης είχε ήδη μπει σε πενθήμερο lockdown από τη Δευτέρα, με μαζικά διαγνωστικά τεστ του πληθυσμού και απομόνωση συμπτωματικών και ασυμπτωματικών κρουσμάτων.

Full Lockdown in Shanghai, this is how they broadcast announcements. Robot Dog + Speakers#Shanghai #COVID #Lockdown pic.twitter.com/5kJdLrnL8p — Jay in Shanghai 🇨🇳 (@JayinShanghai) March 29, 2022

Ο προγραμματισμός ήταν να ακολουθήσει από αυτή την Παρασκευή το δυτικό τμήμα της μεγαλούπολης, χρησιμοποιώντας ως διαχωριστικό «σύνορο» τον ποταμό Χουανγκπού, που κόβει τη Σανγκάη στα δύο.

Το σκεπτικό αυτής της προσέγγισης ήταν να ελεγχθεί η εξάπλωση της πανδημίας, χωρίς να διακοπεί πλήρως η οικονομική και εμπορική δραστηριότητα στον στρατηγικής σημασίας κόμβο.

Όμως η εκτίναξη του αριθμού των μολύνσεων και στο δυτικό τμήμα, παρά τα αυστηρά μέτρα, ώθησε τις αρχές σε αλλαγή σχεδίων, επιβάλλοντας lockdown από την Τετάρτη (δύο ημέρες νωρίτερα δηλαδή) σε περιοχές και στην άλλη πλευρά της πόλης.

Στο «μικροσκόπιο» ξανά η zero-COVID

Μοιραία, οι εξελίξεις θέτουν εκ νέου ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα, αλλά και τον οικονομικό αντίκτυπο της πολιτικής zero-COVID (μηδενικών κρουσμάτων, δηλαδή), στην οποία επιμένει το Πεκίνο.

Οι αντιδράσεις είναι ήδη έντοντες στην τοπική κοινότητα της Σανγκάης.

Και δεν αφορούν μόνο στις αγορές πανικού στα σούπερ μάρκετ.

Can’t believe it’s actually happening. #Shanghai is a mess now. My friends from Shanghai have been complaining for days. People are not taking it well. Curious to see how’s this gonna end #COVID19 pic.twitter.com/a9JsJ3La1O — Chancy 晨曦 🌞 (@xcxchancy) March 27, 2022

Στο διαδίκτυο ήδη κυκλοφορούν βίντεο με διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατοίκων αποκλεισμένων περιοχών, οι οποίοι ζητούν άρση των μέτρων και λεπτομερή ενημέρωση από τις αρχές για τις επόμενες κινήσεις.

Protest against lockdown in Shanghai. «We want to eat. We want to go to work. We have the right to know!»#chinalockdown #lockdown #Shanghai pic.twitter.com/I9DARcC06V — Eitan Waxman (@EitanWaxman) March 27, 2022

Στη έρημη σήμερα ζώνη Λουτζιαζούι -την κινεζική εκδοχή της Wall Street- περισσότεροι από 20.000 τραπεζίτες, traders, asset managers και άλλοι εργαζόμενοι στον χρηματοπιστωτικό κλάδο υπολογίζεται ότι έχουν στρατοπεδεύσει από την περασμένη Κυριακή στα γραφεία τους, με υπνόσακους και προμήθειες.

Ζητούμενο: να διατηρήσουν σε πλήρη λειτουργία την «καρδιά» της οικονομικής πρωτεύουσας της Κίνας, χωρίς να εγκλωβιστούν στα σπίτια τους από το lockdown στο ανατολικό τμήμα της Σανγκάης.

Σε ανάλογο μήκος κύματος, οι τοπικοί αξιωματούχοι πειραματίζονται με «φούσκες παραγωγής» και μοντέλα που εφαρμόστηκαν στο πρόσφατο lockdown στη Σενζέν των 17 εκατομμυρίων κατοίκων, στη νότια Κίνα.

Αυτά περιλαμβάνουν τη μεταφορά εργαζομένων με λεωφορεία από και προς εργοστάσια, υπό αυστηρό υγειονομικό έλεγχο και συνεχή διαγνωστικά τεστ για COVID-19, με στόχο την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ορισμένες μεγάλες εταιρείες όπως η Foxconn, κύριας προμηθεύτριας της Apple, το έχουν καταφέρει. Η κινεζική εταιρεία κατασκευής τσιπ «Semiconductor Manufacturing International Corp» συνεχίζει επίσης κανονικά την λειτουργία της.

Η Tesla, αντίθετα, ανακοίνωσε ότι αναστείλει για τέσσερις ημέρες την παραγωγή στο τοπικό μέγα-εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Αμβλύνοντας προσώρας πάντως τις ανησυχίες για νέα σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα -και δη εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία- το λιμάνι της Σανγκάης, το μεγαλύτερο στον κόσμο, εξακολουθεί να λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Παρ’ όλα αυτά, εκφράζονται φόβοι για πιθανές καθυστερήσεις, λόγω των περιοριστικών μέτρων και της έλλειψης εργατικού δυναμικού.

Ζημιές δισεκατομμυρίων

Ακόμη και πριν από την επιτάχυνση της εφαρμογής του lockdown στο δυτικό τμήμα της Σανγκάης, οικονομικοί αναλυτές εκτιμούσαν ότι ο οικονομικός αντίκτυπος θα ήταν βαρύς.

Από μόνη της, άλλωστε, η οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας συνεισφέρει 3,8% στο ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τελευταίους υπολογισμούς του οικονομολόγου Τζενγκ Μάικλ Σονγκ στο Κινεζικό Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, ο «λογαριασμός» για το Πεκίνο από τα περιοριστικά μέτρα ανά την κινεζική επικράτεια μπορεί να ξεπεράσει τα 46 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα ή το 3,1% στο ΑΕΠ.

Κι αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι το lockdown στη Σανγκάη δεν θα παραταθεί και δεν επεκταθεί σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Κατά τη γαλλική τράπεζα Natixis SA, αναφέρει το Bloomberg, οι έλεγχο λόγω COVID-19 στην Κίνα θα μειώσουν τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Οι δε μακροχρόνιοι περιορισμοί σε ολόκληρη τη χώρα θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 4% φέτος, σύμφωνα με την UBS Group AG, αρκετά κάτω από τον κυβερνητικό στόχο του 5,5%.

Ενδεικτική του κλίματος είναι και η πτώση της τιμής του πετρελαίου, εν μέρει και λόγω του lockdown στη Σανγκάη και των προβλέψεων για μείωση της κινεζικής παραγωγής.

Το ακριβές οικονομικό κόστος μένει βέβαια να φανεί, αναλόγως του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην οικονομική πρωτεύουσα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Προοπτική από την οποία εκτιμάται εν ολίγοις ότι θα κριθεί και η συνέχιση ως έχει ή η αναπροσαρμογή της πολιτικής zero-COVID από το Πεκίνο.

Εφόσον, βέβαια, η ηγεσία του κρίνει ότι το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης της πανδημίας δεν είναι βιώσιμο, αλλά αντιθέτως επιτείνει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην οικονομία, στο επιχειρηματικό κλίμα και στην καθημερινή ζωή των πολιτών.