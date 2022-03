Περισσότερα από 50 οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο της βορειοανατολικής Πενσυλβάνια με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 20.

Πυκνή χιονόπτωση ήταν σε εξέλιξη την ώρα του δυστυχήματος που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να μην μπορούν να διακρίνουν τι συνέβαινε μπροστά τους.

Οπως φαίνεται και στις εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οχήματα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο ή καταλήγουν εκτός δρόμου, προσπαθώντας να αποφύγουν τη σύγκρουση.

Κάποιες νταλίκες έπιασαν φωτιά.

HIGHWAY HORROR: A blinding snow squall led to a massive pile-up involving more than 40 vehicles on Interstate 81 in Pennsylvania. https://t.co/jveEtwTtwO pic.twitter.com/cC1sWLq3OH

— Eyewitness News (@ABC7NY) March 28, 2022