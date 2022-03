Θέμα συζήτησης έχει γίνει το σκανδαλώδες εξώφυλλο του γαλλικού περιοδικού Charlie Hebdo σχετικά με τους πρόσφυγες και την αύξηση των τιμών της βενζίνης μετά την επιβολή των αντιρωσικών κυρώσεων.

Τις προάλλες η σατιρική έκδοση κυκλοφόρησε ένα σκίτσο στο οποίο πρότεινε να «καβαλήσουμε τους Ουκρανούς» λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

«Ένα λίτρο βενζίνης κοστίζει δύο ευρώ. Η βόλτα με τους Ουκρανούς – είναι δωρεάν», γράφει στο σκίτσο, το οποίο όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε επικρίσεις μεταξύ των Ουκρανών και των Γάλλων στα κοινωνικά δίκτυα.

«Το Charlie Hebdo είναι συνεργός των τρομοκρατών», έγραψε ο δημοσιογράφος της Οδησσού Βαλέρι Μπογκάν σε σχόλια στη σελίδα του εντύπου στο Facebook.

«Αυτό είναι προσβλητικό, φρικτό, αηδιαστικό. Υπάρχει πόλεμος στην Ουκρανία, παιδιά πεθαίνουν, και το να αστειεύεσαι με αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις συνείδηση. Είστε αηδιαστικοί», δήλωσε η Αντονίνα Κομλιτσένκο από το Κίεβο.

Κάποιοι, ωστόσο, προτρέπουν να μην προσβάλλονται και να μην ξεχνούν ότι πρόκειται για ένα σατιρικό περιοδικό.

Roulez à l’Ukrainien, c’est gratuit !

Retrouvez :

👉 L’Europe préfère les paradis fiscaux à la paix

👉 Premier épisode de notre série sur le charbon : en Pologne, on pollue et on t’emmerde

👉 Comment on a redécouvert la lune

En vente mercredi ! pic.twitter.com/xLyr9JORJZ

— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) March 15, 2022