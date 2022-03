Ρωσικά ελικόπτερα φαίνεται ότι κατέστρεψαν οι δυνάμεις της Ουκρανίας στην περιοχή του αεροδρομίου στη Χερσώνα, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ και λογαριασμοί στα social media. Θυμίζουμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 21 ημέρες από τη μέρα που εισέβαλε ο ρωσικός στρατός.

15 March satellite imagery @planet of Kherson Airport appears to show a number of #Russia 🇷🇺helicopters destroyed or damaged following reported #Ukraine 🇺🇦 strike (46.67358° N, 32.50764° E) pic.twitter.com/x1vxjoeDtt

— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) March 15, 2022