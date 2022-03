Τη ζωή τους έχασαν μετά από βομβαρδισμό στο προάστιο του Κιέβου, Μπροβάρσκι ο 16χρονος αθλητής Ντμίτρι Εβντοτένκο και η μητέρα του Μαρίνα στις 11 Μαρτίου, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

Ο νεαρός ήταν παίκτης στην ομάδα του Αθλητικού Σχολείου «Αθλητής». Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο ίδιος και η μητέρα του σκοτώθηκαν κατά την εκκένωση της περιοχής κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Together with a 16-year-old boy, his mother, Marina Evdochenko, was also killed. The tragedy occurred during the evacuation of the family from the Brovarsky district of the Kiev region».#Ukraine #Russia #Kyiv #Odessa #Kharkiv #TPYXA #TPYXAEnglish

