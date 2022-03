Διπλωμάτες δήλωσαν πως το Συμβούλιο Ασφαλείας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Reuters/Mike Segar) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα, κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας, προκειμένου να συζητηθεί η ανάπτυξη «βιολογικών όπλων» για λογαριασμό των ΗΠΑ σε εργαστήρια στην Ουκρανία, την οποία καταγγέλλει η Μόσχα.

Η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «γελοίο» τον ισχυρισμό της Ρωσίας ερίζοντας εδώ και μέρες πως είναι οι ρωσικές δυνάμεις αυτές που ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν χημικά ή βιολογικά όπλα στον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Ο Ντμίτρι Πολιάνσκι, πρώτος αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα Ηνωμένα Εθνη, ανέφερε μέσω Twitter πως η ρωσική αποστολή ζήτησε να συγκληθεί συνεδρίαση σήμερα «για να συζητηθούν οι στρατιωτικές βιολογικές δραστηριότητες των ΗΠΑ στο έδαφος της Ουκρανίας».

Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukraine https://t.co/51LOJwi6zy

— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) March 10, 2022