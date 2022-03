Περιουσιακά στοιχεία αξίας 140 εκατομμυρίων ευρώ που ανήκαν σε Ρώσους ολιγάρχες έχουν κατασχεθεί στην Ιταλία μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai.

Ειδικότερα, οι τελευταίες κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Γένοβας.

Στον ολιγάρχη Αλεξέι Μορντασόφ κατασχέθηκε η θαλαμηγός Lady M Yacht, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι της Ιμπέρια, αξίας 65 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και η θαλαμηγός Lena Yacht, αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι του Σανρέμο και ανήκει στον Ρώσο ολιγάρχη Γενάντι Τιμσένκο.

#RussianOligarchs #Russia #PutinWarCriminal #UkraineWar

Yachts of Alexey Mordashov & Gennady Timchenko are confiscated in #Italy

The yacht «Lady M» Mordashov was detained at the port of the Empire, «Lena» Timchenko -in San Remo. Businessmen are included in the #EU #sanctions pic.twitter.com/HNGVbVYMCw

— AMERICAN COP (@cop_american) March 4, 2022