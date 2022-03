Πλήθος διαδηλωτών έχει κατακλύσει από το πρωί τους δρόμους στο κέντρο της Χερσώνας, λίγες ημέρες μετά την κατάληψή της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις.

Όπως φαίνεται σε πλάνα από βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter, εκατοντάδες πολίτες κρατώντας σημαίες της Ουκρανίας, φωνάζοντας συνθήματα κατά του ρωσικού στρατού διαδήλωσαν, ενώ η πόλη βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Σε άλλο βίντεο, ουκρανός διαδηλωτής έχει σκαρφαλώσει πάνω σε ένα ρωσικό τεθωρακισμένο κυματίζοντας την ουκρανική σημαία.

Όσοι παρακολουθούν το σκηνικό, τον αποθεώνουν φωνάζωντας υβριστικά συνθήματα κατά των Ρώσων.

Protests of unarmed citizens against the occupiers in Kherson. A brave man on a Russian armored personnel carrier with a Ukrainian flag. #UkraineWar #StopRussia #NoFlyZoneOverUkraine pic.twitter.com/0JYJn1NzNC

Ανάρτηση για τις διαδηλώσεις της Χερσώνας έχει κάνει και ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Dmytro Kuleba.

«Ο θαρραλέος λαός της Χερσώνας εμπνέει την Ουκρανία και τον κόσμο! Χιλιάδες Ουκρανοί διαμαρτύρονται ειρηνικά για τη ρωσική κατοχή μπροστά σε ένοπλους Ρώσους στρατιώτες. Τι πνεύμα. Καλώ όλους σε όλο τον κόσμο: εκφράστε την υποστήριξή σας στους ατρόμητους Ουκρανούς στη Χερσώνα!» αναφέρει η ανάρτηση.

Courageous Kherson inspires Ukraine and the world! Thousands of peaceful Ukrainians protest Russian occupation in front of armed Russian soldiers. What a spirit. I call on everyone around the globe: express your support for the fearless Ukrainians in Kherson! #CourageousKherson pic.twitter.com/olZoMs6ebm

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022