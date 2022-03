Δημοσιογράφοι, τεχνικοί, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι στο ρωσικό κανάλι «TV Rain», φώναξαν δυνατά «όχι στον πόλεμο», μετά την απόφαση του Ρώσου προέδρου να «πέσει μαύρο», στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Την περασμένη Τρίτη η ρωσική γενική Eισαγγελία αποφάσισε να τερματίσει τη λειτουργία του σταθμού, καθώς όπως ανέφερε μετέδιδε «ψευδείς ειδήσεις» σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

The Entire staff of the Russian TV channel “the rain” resigned during a live stream with last words: “no war” and then played “swan lake” ballet video (just like they did on all USSR tv channels when it suddenly collapsed)#UkraineRussianWar #Ukraine #UkraineWar #Putin #Russia pic.twitter.com/NAkWlghe0r

— Chilly Chills (@WeeliyumF) March 3, 2022