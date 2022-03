Οι τραγικές ιστορίες που έρχονται από την Ουκρανία δεν έχουν τέλος μετά τους συνεχόμενους βομβαρδισμούς από τα ρωσικά στρατεύματα που έχουν εισβάλει στην Ουκρανία.

Ο 25χρονος Ουκρανός ποδοσφαιριστής Ντμίτρι Μαρτινένκο βρήκε τραγικό θάνατο, όταν στο σπίτι το οποίο διέμενε μαζί με την οικογένεια του διαλύθηκε από βομβαρδισμό του ρωσικού στρατού. Μάλιστα στο ίδιο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα, όπου και αυτή βρήκε τραγικό θάνατο.

Αντίθετα,, η 7χρονη αδερφή του, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, επέζησε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Κιέβου, όπου δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στην ζωή.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

— FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022