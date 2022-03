Δραματικές είναι οι ώρες για την Ουκρανία. Η χώρα για έκτη ημέρα δέχεται επίθεση από τη Ρωσία, με τους κατοίκους να αγωνιούν για το αύριο.

Την ώρα που τα στρατεύματα του Πούτιν επιχειρούν για την κατάληψη του Κιέβου και άλλων στρατηγικών σημείων στην ουκρανική επικράτεια, χιλιάδες πολίτες σε διάφορα μέρη του πλανήτη διαδηλώνουν κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης.

Παράλληλα, εκφράζουν τη στήριξή τους στον ουκρανικό λαό και τείνουν χέρι βοηθείας.

Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσε η παγκόσμια ένωση συγγραφέων PEN International, οι συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός Σαλμάν Ρούσντι, η Καναδή Μάργκαρετ Άτγουντ και δύο βραβευμένοι με Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο Τούρκος Ορχάν Παμούκ και η Λευκορωσίδα Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, δηλώνουν συγκλονισμένοι από τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24ωρα.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τη βία που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας και καλούν επειγόντως να σταματήσει η αιματοχυσία. Είμαστε ενωμένοι στην καταδίκη ενός παράλογου πολέμου, που προκλήθηκε από την άρνηση του προέδρου Πούτιν να δεχθεί το δικαίωμα του ουκρανικού λαού να συζητήσει τη μελλοντική του κατεύθυνση και την ιστορία του χωρίς την παρέμβαση της Μόσχας», γράφουν και προσθέτουν:

«Είμαστε ενωμένοι για να υποστηρίξουμε τους συγγραφείς, τους δημοσιογράφους, τους καλλιτέχνες και όλον τον ουκρανικό λαό, που ζουν τις πιο σκοτεινές τους ώρες».

«Όλα τα άτομα έχουν δικαίωμα στην ειρήνη, στην ελεύθερη έκφραση και στην ελεύθερη συνάθροιση. Ο πόλεμος του Πούτιν είναι μια επίθεση στη δημοκρατία και την ελευθερία όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά σε όλο τον κόσμο… Δεν μπορεί να υπάρξει ελεύθερη και ασφαλής Ευρώπη χωρίς μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Ουκρανία. Πρέπει να επικρατήσει η ειρήνη», υπογραμμίζουν.

PEN International publishes an open letter in solidarity with #Ukraine, signed by 1000+ writers including Burhan Sonmez, Salman Rushdie, Margaret Atwood, Orhan Pamuk, Svetlana Alexievich, Maria Ressa, Olga Tokarczuk, Elif Shafak, Colm Toibin: https://t.co/tLTIS1T8oI pic.twitter.com/2tlTtWhL53

— PEN International (@pen_int) February 28, 2022