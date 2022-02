Άλλη μία νύχτα τρόμου για την Ουκρανία. Το σφυροκόπημα των Ρώσων σε Χάρκοβο και Κιέβο είναι ανελέητο.

Οι πύραυλοι πέφτουν ασταμάτητα ενώ βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι πλήγματα έχουν δεχθεί και κατοικίες.

Στην πρωτεύουσα από νωρίς ηχούν σειρήνες ενώ υπήρξε ειδοποίηση να τρέξουν όλοι στα καταφύγια, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για μαζικό βομβαρδισμό της πόλης τις επόμενες ώρες.

Στο μεταξύ, ο πόλεμος δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο.

Όπως έγινε γνωστό ένα νοσοκομείο παίδων, το Okhmatdyt, το οποίο βρίσκεται στο Κιέβο χτυπήθηκε. Τα ουκρανικά Μέσα κάνουν λόγο για ένα παιδί νεκρό και άλλους πέντε τραυματίες εκ των οποίων οι δύο ενήλικες.

Οι εικόνες σοκάρουν και «μιλούν» από μόνες τους

Video showing a shooting at the Okhmatdyt Children’s Hospital in #Kyiv. «Another proof of the heartlessness and meanness of the Russian occupiers,» reads the caption. Source: TSN News / Telegram#UkraineUnderAttack #PutinIsaWarCriminal pic.twitter.com/1vIF9WCSOE — katie (@probablyreadit) February 26, 2022

A child died in Kyiv as a result of Russian strikes today. Five more children are wounded, according to information from Kyiv children’s hospital Okhmatdyt quoted in Ukrainian media #PutinIsAWarCriminal #StopPutin #Kiev #UkraineUnderAttack #UkraineRussiaWar #UkraineWar pic.twitter.com/0CmGMBDPJs — Mike Covaci ►▲▲ (@MikeCovaci) February 26, 2022

A child died in Kyiv as a result of Russian strikes today. Five more children are wounded, according to information from Kyiv children’s hospital Okhmatdyt quoted in Ukrainian media #PutinIsAWarCriminal #StopPutin — World politics (@world_p0litics) February 26, 2022