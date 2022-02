Επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπάρχει συμφωνία για τις συνομιλίες με τη Ρωσία μετά το διπλωματικό θρίλερ που προηγήθηκε.

«Συμφωνήσαμε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τη ρωσική χωρίς προηγούμενες προϋποθέσεις στα σύνορα Ουκρανίας – Λευκορωσίας, στην περιοχή του ποταμού Πρίπιατ».

«Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο ανέλαβε την ευθύνη για το γεγονός ότι την ώρα της αποχώρησης, των διαπραγματεύσεων και της επιστροφής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, όλα τα αεροπλάνα, ελικόπτερα και πύραυλοι που τοποθετήθηκαν στο έδαφος της Λευκορωσίας θα παραμείνουν στο έδαφος».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα, σε μήνυμά του στο δίκτυο Telegram, ότι μίλησε με τον ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Η πλευρά της Λευκορωσίας επιβεβαίωσε αργότερα την επικοινωνία, ενώ όπως μετέδωσε ο Στρατής Αγγελής στο MEGA ο Λουκασένκο δήλωσε ότι έπεισε τον Ζελένσκι να στείλει αντιπροσωπεία και να γίνουν οι συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά.

Η Ουκρανία φέρεται ότι συμφώνησε σε διαπραγματεύσεις στο Γκόμελ της Λευκορωσίας, ανέφερε την ίδια ώρα το ρωσικό Ria Novosti. Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο προεδρικός σύμβουλος Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Στα social media κυκλοφόρησε και φωτογραφία από τη ρωσική αντιπροσωπεία που περίμενε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας δήλωσε σήμερα ότι οι Λευκορώσοι πολίτες ξυλοκοπούνται στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «το Κίεβο ωθεί το Μινσκ σε μια ειδική επιχείρηση για να βοηθήσει τον λαό του».

«Πιάνουν Ρώσους και Λευκορώσους στην Ουκρανία, τους ξυλοκοπούν», είπε ο Λουκασένκο. «Με προκαλεί (σ.σ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι) να κάνω μία ειδική επιχείρηση για την απελευθέρωση των ανθρώπων μας εκεί;» ρώτησε έπειτα.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι σήμερα, την ώρα του διπλωματικού θρίλερ, η Ουκρανία κατέθεσε αγωγή κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη, το δικαστήριο που επιλύει διαφορές μεταξύ κρατών σχετικά με το διεθνές δίκαιο.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Twitter.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

