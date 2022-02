Την «αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία» καταδικάζουν με κοινή ανάρτησή τους στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισέλ.

«Καταδικάζουμε σθεναρά την αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε αυτές τις σκοτεινές ώρες, οι σκέψεις μας είναι στην Ουκρανία και στις αθώες γυναίκες, άνδρες και παιδιά καθώς αντιμετωπίζουν αυτήν την απρόκλητη επίθεση και φοβούνται για τη ζωή τους. Το Κρεμλίνο θα λογοδοτήσει», ανέφεραν.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.

In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.

We will hold the Kremlin accountable.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022