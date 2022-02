Η Λίβερπουλ υποδέχτηκε τη Λιντς χθες στο «Άνφιλντ» και τη διέλυσε, με τους Σαλάχ και Μανέ να σκοράρουν από δύο φορές και τους Φαν Ντάικ και Μάτιπ από μία, φθάνοντας έτσι στο τελικό 6-0 κόντρα στα Παγόνια.

Με αυτήν την εμφατική νίκη επί της ομάδας του Μαρσέλο Μπιέλσα οι Ρεντς μείωσαν τη διαφορά τους από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι στο -3.

Με τη λήξη της αναμέτρησης, ο γερμανός τεχνικός πανηγύρισε έξαλλα μπροστά στο Kop με τις κλασικές γροθιές του, όμως αυτήν τη φορά το έκανε έξι φορές, όσα και τα γκολ των παικτών του.

Fist pumps from Jurgen Klopp 👊

Liverpool move within three points of leaders Man City pic.twitter.com/n2cyaCmSM5

— Football Daily (@footballdaily) February 23, 2022