Περίπου 150 άνθρωποι παγιδεύτηκαν σήμερα στη στέγη του Κέντρου Παγκόσμιου Εμπορίου του Χονγκ Κονγκ αφού ξέσπασε πυρκαγιά στο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στη σφύζουσα εμπορική συνοικία Κόζγουεϊ Μπέι, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες με δύο εκτοξευτήρες ύδατος, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, και χρησιμοποιούν τηλεσκοπικές κλίμακες και αναπνευστικό εξοπλισμό στην προσπάθεια να σώσουν τους παγιδευμένους.

Watch: People wait to be rescued after a major fire broke out at Hong Kong’s World Trade Center, trapping dozens. #HongKong https://t.co/FivoWwgXyR pic.twitter.com/ANTz9Iegqi

🇭🇰 #Breaking: Over 250 people are trapped on the rooftop of the 38-story World Trade Centre tower in Hong Kong after a fire broke out. pic.twitter.com/Vd7pqZxfUE

